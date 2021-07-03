تعرف على مشاكل صحية تؤدى لنقص الأكسجين فى الدم

كتبت هند عادل

مستويات الأكسجين في الدم الطبيعية تعنى وجود كمية كافية من الأكسجين في خلايا الدم الحمراء للحفاظ على عمل الأعضاء والأنسجة الحيوية بشكل صحيح، يمكنك بسهولة فحص مستويات الأكسجين في الدم باستخدام مقياس التأكسج، والذي يوفر قراءات بوحدات SpO2 ، وهو مقياس لتشبع الأكسجين، عادةً ما يكون مستوى الأكسجين في الدم الطبيعي للبالغين الأصحاء أو الأطفال حوالي 95٪ إلى 100٪ SpO2.

ووفقا لتقرير لموقع insider فعندما تنخفض قراءة مقياس ​​SpO2 إلى التسعينيات أو أقل ، يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى نقص الأكسجة، مما يعني انخفاض مستويات الأكسجين في الدم والتي يمكن أن تلحق الضرر بالمخ والقلب ، وفي الحالات الشديدة ، تكون قاتلة.

وهناك حالات عدوى وحالات صحية مزمنة قد تقلل مستويات الأكسجين في الدم إلى مستويات منخفضة بشكل خطير.

أسباب وأعراض انخفاض مستويات الأكسجين في الدم

بعض الأسباب الأكثر شيوعًا لنقص الأكسجة في الدم هي أمراض القلب والرئة ، بما في ذلك مرض قلبي، وتوقف التنفس أثناء النوم ، والربو، والتهاب الشعب الهوائية، وانتفاخ الرئة، والالتهاب الرئوي ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، و فيروس كورونا.

بالنسبة لبعض الأشخاص، مثل أولئك الذين يعانون من أمراض الرئة المزمنة، يمكن اعتبار انخفاض مستوى الأكسجين بين 88٪ إلى 93٪ SpO2 أمرًا طبيعيًا، يمكن أن يسبب نقص الأكسجين في الدم، المعروف أيضًا باسم نقص الأكسجة في الدم، أعراضًا مثل:

ضيق في التنفس، صداع الراس، دوار، الالتباس، الأرق، إذا تركت لفترة طويلة، فقد يتحول لون بشرتك إلى اللون الأزرق ، وهي حالة تسمى الزرقة، وفقًا لجمعية أمراض الصدر الأمريكية (ATS) ، فإن وجود مستوى أكسجين في الدم أقل من 89٪ SpO2 لفترة قصيرة من الوقت قد لا يسبب أي ضرر.

ومع ذلك، فإن خلاياك خاصة تلك الموجودة في قلبك ودماغك قد تتعرض للإجهاد أو التلف إذا استمرت مستويات الأكسجين في الدم المنخفضة لفترة طويلة أو إذا انخفضت مستويات الأكسجين لديك بشكل متكرر.

في الحالات الشديدة، إذا كان دماغك يحصل على كمية أقل من الأكسجين، يمكن أن تبدأ الخلايا في الموت في غضون خمس دقائق يمكن أن تؤدي هذه الحالات إلى تلف الدماغ.