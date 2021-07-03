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انقطاع مياه الشرب اليوم عن مركزى كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان للصيانة

السبت، 03 يوليه 2021 04:00 ص
انقطاع مياه الشرب اليوم عن مركزى كوم أمبو ونصر النوبة بأسوان للصيانة انقطاع المياه - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بأسوان قطع مياه الشرب عن مناطق بمركزى نصر النوبة وكوم أمبو لمدة 24 ساعة كاملة بسبب القيام بأعمال صيانة.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال إصلاح الكسورات على خط مياه الشرب 700 مللى الناقل من محطة مياه فطيرة إلى رافع وادي العرب، وربط خط مياه الشرب 600 مللي المغذي لمركز ومدينة نصر النوبة من طرد رافع مياه وادى العرب، وهو ما سيترتب عليه قطع مياه الشرب عن مركزى كوم أمبو ونصر النوبة.

وأشارت إلى أن المناطق التى ستشهد انقطاع المياه هى: المناطق التابعة لمركز ومدينة كوم أمبو: ( قروى أقليت – عمارات الصفوة – عمارات روضة البشير – النجاجرة غرب – عمارات جبل الزلط - أجزاء من قروي المنشية – أجزاء من قروي الكاجوج – أجزاء من قروي حجازة "قرية نجع العرب" - أجزاء من قروي العباسية " قرية الخور قبلى " – قروى الكفور " قرية سبيل مكى")، وكذلك المناطق التابعة لمركز ومدينة نصر النوبة: مدينة كلابشة - قروي قورته - مدينة نصر النوبة - قروي المالكى - أجزاء من قروي عنيبة - قروي خريت – قروى الدكة .

وذلك اعتبارا من الساعة الخامسة من صباح اليوم السبت الموافق 3/7/2021 وحتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 4/7/2021.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.


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