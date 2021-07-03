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العربية: وزير النفط العراقى يعلن بحث شركة بريتيش بتروليوم الخروج من البلاد

السبت، 03 يوليه 2021 08:47 م
العربية: وزير النفط العراقى يعلن بحث شركة بريتيش بتروليوم الخروج من البلاد وزير النفط العراقي
إسلام حشاد

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أفادت قناة العربية نقلا عن رويترز، أن وزير النفط العراقى إحسان عبد الجبار، صرح بالقول إن شركة بريتيش بتروليوم تبحث الخروج من العراق.

من جهة أخرى، قال مستشار رئيس الوزراء العراقى فى تصريحات لسكاى نيوز عربية: الحكومة تعمل على القيام بعدة إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء.. وتبحث ملف الربط الكهربائى مع دول الخليج والأردن ومصر.

وأضاف، أن داعش يواصل هجماته على البنية التحتية للكهرباء، وأن استيراد العراق الكهرباء من إيران انخفض لعدة أسباب.

فى سياق متصل، تغادر القاهرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة فى القطاعين التجارى والزراعى.

تعد هذه الزيارة هى الأولى لمسئول حكومى عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة العراق الاسبوع الماضى، والتى تمثل اساسًا راسخًا لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وكذا على المستوى الإقليمى وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

 


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