العراق يعلن ارتفاع قتلى هجمات قطاع الطاقة إلى 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين

إسلام حشاد

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن العراق أعلن عن ارتفاع عدد قتلى الهجمات على قطاع الطاقة إلى 7 أشخاص وإصابة 11 منذ بدء الأزمة، فيما قالت الحكومة العراقية، إنه جرى استهداف 61 خطا رئيسيا لنقل الكهرباء فى الهجمات على شبكة الطاقة، كما كلفت الحكومة قيادة العمليات المشتركة بتأمين أبراج نقل الطاقة.



وكان قال مستشار رئيس الوزراء العراقى فى تصريحات لسكاى نيوز عربية: الحكومة تعمل على القيام بعدة إجراءات لمواجهة أزمة الكهرباء.. وتبحث ملف الربط الكهربائى مع دول الخليج والأردن ومصر.



وأضاف، أن داعش يواصل هجماته على البنية التحتية للكهرباء، وأن استيراد العراق الكهرباء من إيران انخفض لعدة أسباب.