السعودية تعلن بدء تنفيذ برنامج لتطعيم 5 ملايين طالب ضد كورونا

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أعلنت وزارتا الصحة والتعليم بالمملكة العربية السعودية على بدء تنفيذ برنامج إضافى مشترك لتلقى 5 ملايين طالب وطالبة، ممن بلغت أعمارهم 12 سنة فأكثر، لقاح كورونا خلال الشهر الحالي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن البرنامج سيشمل مَنْ تبقى من المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية وطلاب وطالبات الجامعات، وأعضاء هيئة التدريس، والمتدربين والمتدربات، والهيئة التدريبية والإدارية فى مؤسسات التدريب فى القطاعين العام والأهلي، الذين لم يأخذوا اللقاح حتى الآن، وذلك استعداداً للعودة الحضورية لجميع طلاب التعليم العام والجامعى والتدريب التقنى مع استمرار التعليم المدمج إلكترونياً.

وثمّن وزير التعليم السعودى الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ حرص واهتمام ومتابعة القيادة السعودية لصحة وسلامة أبناء وبنات الوطن لأخذ اللقاح؛ تمهيداً لعودة آمنة للدراسة حضورياً.