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الرئيس السيسي يفتتح بعد قليل قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب

السبت، 03 يوليه 2021 10:55 ص
الرئيس السيسي يفتتح بعد قليل قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى - محمد عبد العظيم

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يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قليل، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.

وكان السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أكد إن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الامن البحري باستخدام المجموعات  القتالية من الوحدات السطحية و الغواصات و المجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو اضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية فى البحرين الأحمر والمتوسط لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 

 


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قاعدة جرجوب

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