الثوم يحافظ على صحة قلبك.. يحميك من تصلب الشرايين والأوعية الدموية

ندى سليم

يمتلك الثوم العديد من الفوائد الصحية لأنه غنى بمضادات الأكسدة، التي تمنحك الوقاية من العديد من الأمراض المختلفة بجانب قدرته في الحفاظ على صحة القلب، فهو غنى بفيتامين ب6 وفيتامين سى والسيلينيوم والبروتين، بجانب أنه غنى بالألياف والعديد من مضادات الأكسدة والفيتامينات التى تحافظ على صحة الأوعية الدموية وتمنع تصلب الشرايين.

وطبقا لتقرير نشر في موقع Healthline، هناك العديد من الفوائد الصحية للثوم للحفاظ على صحة القلب:

1.خفض ضغط الدم

أظهرت دراسة علمية أن تناول 4 كبسولات من مستخلص الثوم لمدة 3 أشهر، يمكن أن يقلل من ضغط الدم وأنه يخفض نسبة الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم، حيث يحمي الثوم خلايا الدم والأوعية الدموية من الالتهابات والإجهاد التأكسدي، فإن تلف الأوعية الدموية يؤدى إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين.

2. الحد من تكتل الصفائح الدموية

يسهم الثوم في خفض تكتل الصفائح الدموية، الذى يؤدى إلى السكتة الدماغية أو النوبات القلبية، فإن الصفيحات هي نوع من خلايا الدم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتخثر الدم، وعندما تلتصق الصفائح الدموية ببعضها، تكون احتمالية تكوين جلطات دموية غير صحية عالية مما يجعل تدفق الدم بطيئًا، والذى ينتج عنه الذبحة الصدرية.

3. الحفاظ على صحة القلب

يحتوى الثوم على كبرتيد الهيدروجين الذى يسهم في خفض مستويات ضغط الدم، وبالتالي الحفاظ على صحة القلب.

4. خفض الدهون الثلاثية الضارة

الثوم له تأثير كبير على أمراض القلب والأوعية الدموية، لأنه عنى بمركبات الكبريت ويسهم في خفض الكوليسترول الضار بالدم ويحافظ على صحة القلب.

5. غنى بفيتامين سى

يعمل فيتامين سي الموجود في الثوم كأحد مضادات الأكسدة التي تحمى من كسر جدران الأوعية الدموية التي تؤدى إلى مضاعفات خطيرة في القلب.

6. الوقاية من انسداد الشرايين

الكبريت الموجود في الثوم يمنع انسداد الأوعية الدموية ويبطئ تصلب الشرايين.