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"التضامن" تستأنف غدا صرف معاشات يوليو بزيادة 13%

السبت، 03 يوليه 2021 07:00 ص
"التضامن" تستأنف غدا صرف معاشات يوليو بزيادة 13% صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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يستأنف بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، غدا الأحد، صرف معاشات يوليو مع الزيادة المقررة 13% لأصحاب المعاشات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة المعاشات.   
 
كما تم إصدار تعليمات لجميع مديرى وموظفى الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلى بحدودها القصوى من النقدية باستمرار، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
جدير بالذكر أن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، كانت قد وجهت ببدء صرف معاشات يوليو للعملاء اعتبارا من أول أمس الخميس، كما تم أيضا تفعيل خدمة صرف النفقة عبر منافذ "الدفع الإلكتروني" بهدف التيسير على العملاء من مستحقى النفقة.

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