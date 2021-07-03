اليوم السابع
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السبت، 03 يوليه 2021 08:58 م
أكرم القصاص
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البنك المركزى يؤكد استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية

السبت، 03 يوليه 2021 06:17 م
البنك المركزى يؤكد استمرار التعامل بجميع فئات النقود الورقية البنك المركزي
أ ش أ

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أكد البنك المركزى المصرى استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخرًا فى بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وجدد البنك المركزى - فى بيان اليوم السبت، نفيه صحة ما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها البلاستيكية، مشددا على أن التعامل مستمر بجميع فئات العملات الورقية.

وأهاب البنك المركزى بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فيما ينسب إليه من أخبار، وعدم تداولها قبل التحقق من مصادرها الموثوقة.

 

 


البنك المركزي

الجنيه

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