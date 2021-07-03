أخبار مصر.. الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





انضمام 47 قطعة بحرية جديدة للقوات المسلحة المصرية.. إنفوجراف



انضمت للقوات المسلحة المصرية 47 قطعة بحرية جديدة وذلك بعد رفع العلم عليها على هامش افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الاتجاهين الشمالى والغربى.





ننشر وثيقة افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بتوقيع الرئيس السيسي



افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر.





أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة فى مادة التاريخ "فيديو"



تتعد المواد التي يدرسها طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة، لكن يعد التاريخ أحد أهم المواد التي يتم دراستها في هذه الشعبة على الإطلاق، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يحرص جميع الطلاب على مذاكرة ما تم دراسته طوال العام، لكن يزداد القلق بسبب تغير نظام الامتحانات المعتاد عليه طوال السنوات الماضية، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كل المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة التاريخ.

أبرز 10 معلومات عن قاعدة 3 يوليو البحرية.. إنفوجراف



ينشر اليوم السابع 10 معلومات هامة عن قاعدة 3 يوليو البحرية، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.





وزارة الدفاع تنشر الفيلم الوثائقى قاعدة 3 يوليو "سادة البحار".. فيديو



نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع الفيلم الوثائقى عن قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب علي الساحل الشمالي الغربي لمصر، التى افتتحها الرئيس السيسي، اليوم.





غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 37 درجة وأسوان 43



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة بأغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، حار رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وارتفاع نسبة الرطوبة مما يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح بين 2: 4 درجات.





أقوى المراجعات النهائية للثانوية العامة في مادة الفرنساوى "فيديو"



اللغة الثانية من المواد التي يجد بعض الطلاب صعوبة في مذاكرتها، باعتبارها من المواد الجديدة التي يتم دراستها لأول مرة في المرحلة الثانوية للكثير منهم، ومع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، يشعر بعضهم بالقلق بسبب تغير نظام الامتحانات أيضًا عن الأعوام الماضية، ويقدم موقع "اليوم السابع" أقوى المراجعات لكافة طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، باللغة الإنجليزية والعربية، وذلك حرصًا من الجريدة على الدور الاجتماعي تجاه الطلاب، وإليكم مراجعات بالفيديو لكل مواد الثانوية العامة، بالتعاون من نخبة من أفضل الأساتذة في كافة المواد الدراسية باللغة العربية والإنجليزية، وإليكم مراجعة في مادة الفرنساوي.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء حتى الخميس وارتفاع بنسب الرطوبة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 3 يوليو 2021 إلى الخميس 8 يوليو 2021، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوجه وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على القاهرة الكبرى وباقى الأنحاء.





الرئيس السيسي وبن زايد ومحمد المنفى يتابعون فعاليات المناورة قادر 2021



شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وضيوف مصر الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبو ظبي، ومحمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فعاليات المناورة قادر 2021، بقاعدة 3 يوليو البحرية بمرسى مطروح.





كيفية التحويل من مدرسة لأخرى فى القاهرة.. اعرف التفاصيل



أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تقديم التحويلات عبر الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدارس الجيزة، وذلك بداية من الخميس 1 يوليو وحتى الأحد 15أغسطس 2021.





مصر تدخل نادى الكبار فى إنتاج الذهب عام 2020 بـ 14.1 طن.. فيديو



دخلت مصر نادى الكبار في إنتاج الذهب، حيث كشف مجلس الذهب العالمي، أن إنتاج مصر من المعدن الأصفر عام 2020 بلغ 14.1 طن، وتضمن قائمة كبار المنتجين 43 دولة، واحتلت مصر المرتبة 36 على مستوى العالم.





ملكة جمال الهند مع محمد صلاح فى صالة الجيم: أفضل لاعب كرة بالعالم.. صور



كشفت النجمة الإنجليزية ديانا أوبال، صاحبة الأصول الهندية والحاصلة على لقب ملكة جمال الهند فى إنجلترا عام 2012، عن صور لها مع النجم المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، داخل صالة للألعاب الرياضية، مؤكدة أنه من أفضل اللاعبين فى العالم.





إعادة إجراءات محاكمة متهم بقضية فساد المليار دولار 27يوليو بعد الحكم بالمؤبد



حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 27 يوليو المقبل، برئاسة المستشار سامى زين الدين، لإعادة إجراءات محاكمة المتهم الثالث بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"فساد المليار دولار".