أخبار الاقتصاد اليوم.. وزيرة الصناعة تزور العراق لتفعيل قرارات القمة الرئاسية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 3-7-2021 ، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم، من أبرزها مغادرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال.

وزيرة الصناعة تزور العراق لبدء التنفيذ الفعلي لقرارات القمة الرئاسية

تغادر القاهرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمسئول حكومي عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الاسبوع الماضي، والتي تمثل اساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وكذا على المستوى الاقليمي وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في الحكومة العراقية تشمل منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن ، وعلاء الجبوري وزير التجارة، والدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط، الى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

التخطيط: تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر يستهدف مصادر تمويل جديدة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، والوفد المرافق لها في مقر ديوان عام وزارة التخطيط، وذلك لبحث مستجدات مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة بالتعاون مع صندوق أهداف التنمية المستدامة المشترك SDGs Joint Fund، وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، رحبت الدكتورة هالة السعيد إيلينا بانوفا، معربة عن تقديرها للجهود التي تبذلها قيادة الأمم المتحدة في مصر ودعمها للحكومة المصرية، وكذلك الدعم الذي قدمه صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة لتقدير تكلفة إطار التمويل الوطني المتكامل (INFF) لموضوعات وأهداف التنمية المستدامة (SDGs ) وتقييم التمويل الحالي.

المالية: سددنا 330.5 مليار جنيه لهيئة التأمينات والمعاشات خلال 24 شهرا

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بفض التشابكات المالية مع الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات، فإن الخزانة العامة للدولة انتهت من سداد 330.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات خلال 24 شهرًا حتى نهاية شهر يونيو 2021، منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد المستحقات لصناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.

أضاف أننا مستمرون فى سداد المستحقات المالية المقررة للهيئة القومية للتأمينات والمعاشات ضمن اتفاق فض التشابكات خلال السنوات المقبلة ومن المقرر أن تبلغ قيمة ما يتم تحويله من الخزانة العامة للدولة خلال موازنة العام المالى الجديد نحو 180 مليار جنيه، لافتًا إلى أنه بنهاية يونيو 2022 يكون قد تم سداد 510.5 مليار جنيه خلال 36 شهرًا للهيئة.

التعاون الدولى: 270 مليون جنيه تمويلات لمشروعات صغيرة من "إدارة منحة السعودية"

اختتمت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية -البالغ قيمتها 200 مليون دولار والمخصصة للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهيه الصغر- اجتماعاتها بالقاهرة، والتي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي.

وأعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، عن أن اللجنة قررت بنهاية أعمالها استفادة كل من بنك مصر من تمويلات المنحة بمبلغ 70 مليون جنيه لتمويل الآلات والمعدات للمصانع ووسائل النقل الخاصة بالنشاط والمعدات والأجهزة الطبية للمعامل والمستشفيات، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل برنامجي الطاقة النظيفة وشراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة، وبنك القاهرة بمبلغ 100 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر