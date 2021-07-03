وزيرة الصناعة تزور العراق لبدء التنفيذ الفعلي لقرارات القمة الرئاسية

كتب – إسلام سعيد

تغادر القاهرة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة متوجهة للعاصمة العراقية بغداد على رأس وفد يضم مسؤولين حكوميين ورجال أعمال، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر والعراق وبصفة خاصة في القطاعين التجاري والزراعي.

وتعد هذه الزيارة هى الأولى لمسئول حكومي عقب الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة العراق الاسبوع الماضي، والتي تمثل اساساً راسخاً لتعزيز العلاقات الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وكذا على المستوى الاقليمي وتستهدف متابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة الرئاسية.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع كبار المسئولين في الحكومة العراقية تشمل منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن ، وعلاء الجبوري وزير التجارة، والدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط، الى جانب عقد لقاء بمقر اتحاد الصناعات العراقي يضم ممثلي القطاع الخاص بالبلدين لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين.

وقالت نيفين، إن الزيارة تستهدف بحث كافة الموضوعات والملفات الاقتصادية على المستويين الثنائي والإقليمي وكذا استعراض فرص وإمكانيات تعزيز التعاون المشترك بين مصر والعراق في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والنقل اللوجيستي والتعدين وكذا نقل الخبرة المصرية فى انشاء المجمعات والمدن الصناعية المتخصصة للجانب العراقى بالإضافة إلى بحث تفعيل العمل المشترك بين مصر والعراق والأردن لتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها بين القيادة السياسية بالدول الثلاث.