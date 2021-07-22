اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا بسبب صاروخ ألعاب نارية

الخميس، 22 يوليه 2021 12:36 ص
مصرع شخص وإصابة 3 فى مشاجرة بين عائلتين بقنا بسبب صاروخ ألعاب نارية مديرية أمن قنا - أرشيفية
فريق المحافظات

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لقي شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة التابعة لمركز أبوتشت بقنا، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا،  إخطارًا يفيد مصرع محمد.ع، 30 عاما، وإصابة شقيقه حسين، وحمدي.ع، وأحمد.ر، في مشاجرة بين عائلتين بقرية خوالد أبوشوشة.
 
 
وكانت قد نشبت خلافات بين العائلتين، تجددت بسبب صاروخ ألعاب نارية أطلقه أحد أفراد العائلتين المتخاصمتين، وسقط على أحد أفراد العائلة الأخرى في حفل زفاف، ونشبت على إثره المشاجرة، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
 
 

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