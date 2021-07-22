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الهلال الأحمر: وفاة 17 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس

الخميس، 22 يوليه 2021 12:12 ص
الهلال الأحمر: وفاة 17 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس غرق مهاجرين - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت منظمة الهلال الأحمر وفاة 17 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة تونس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقبلها أكدت المنظمة الدولية للهجرة أن 20 مهاجرا غرقوا قبالة السواحل الليبية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أنقذ زورق دورية تابع لحرس السواحل الليبي الجمعة 51 مهاجرا غير شرعيا من عدة جنسيات، كانوا فى طريقهم نحو الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطى.

وذكرت بوابة (الوسط) الليبية أن الحرس الليبي تلقى استغاثة بعدها دفع بالزورق (فزان) إلى مكان قارب المهاجرين، حيث جرى انتشالهم، مشيرة إلى أنه فور إتمام عملية الإنقاذ نقل حرس الحدود الليبي المهاجرين إلى نقطة الإنزال بقاعدة طرابلس البحرية، وسلموهم إلي جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.


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