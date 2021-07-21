3 تهم قادت موكا حجازى لخلف القضبان.. تعرف عليها

كتب أحمد حسنى

بعدما أمرت النيابة العامة بحبس موكا حجازى فتاة التيك توك المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرزيلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية التهم التى قادت الفتاة لخلف القضبان.

- نشر فيديوهات خادشة للحياء

- نشر مقاطع مخلة بالآداب

- التعدى على قيم الأسرة المصرية

وتحفظت جهات التحقيق على مقاطع فيديو للمتهمة، تثبت تورطها فى نشر محتوى خادش للحياء ومخالف لمعايير وقيم المجتمع، وعرضها على لجنة فنية لفحصها، وكتابة تقرير وافً عنها. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (إحدى الفتيات) لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى وبثها خلاله لمقاطع فيديو خادشة للحياء عبر تطبيقات "تيك توك – إنستجرام"، وموقع "يوتيوب".

وبمواجهة المتهمة أقرت بقيام (أحد الأشخاص) بمساعدتها فى تصوير تلك المقاطع وبثها بهدف تحقيق شهرة وتحقيق نسب مشاهدة، وبث إعلانات لبعض المحال تتحصل من خلالها على أرباح مالية، واعترفت المتهم خلال استجوابها، بممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.