لو ناوى تشترى ذهب هذا العيد .. دليلك لشراء آمن للمعدن النفيس

كتب إسلام سعيد

خلال فترة الأعياد يرتفع الطلب على الذهب بصورة عامة، وذلك مع حفلات الأفرح والشكبة، ويؤكد التجار أن الطلب على الذهب خلال فترة عيد الأضحي يكون أقل من عيد الفطر، لكن نقدم في اليوم السابع أبرز المعلومات حول شراء ذهب بصورة آمنة وصحيحة، ولتوفير جزء من المبالغ التي يمكن انفاقها

-تحديد نوع العيار سواء 18 أو 21 التي ترغب بشراؤه.

-تحديد المبلغ التي ستقوم بشراء الذهب به.

-الابتعاد عن شراء قطع ذهبية منفصلة عن بعضها بوزن كبير مثل الغوايش.

-تجنب شراء الأطقم ذات الأوزان العالية لأنها سترفع التكاليف.

-معرفة متوسط المصنعية الخاصة بالتجار.

وتسعي الدولة لتوفير الموارد المالية لإنشاء مدينة وفق أحدث التقنيات لصناعة وتجارة الذهب، تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة.

ووفق المعلومات المتاحة فإن المدينة الجديدة من شأنها أن «تعكس تاريخ مصر الحضارى العريق فى هذه الصناعة الحرفية الدقيقة»، وعلى نحو متكامل من حيث توفير مستلزمات الصناعة والإنتاج، والمعارض الراقية، وتدريب العمالة لصقل قدراتهم، ومراعاة النواحى اللوجستية من حيث اختيار موقع المدينة للاستفادة من شبكة الطرق والمحاور الجديدة لسهولة النفاذ منها وإليها واستقبال الزائرين. ومن المقرر أن تضم المدينة معرضا دائما طوال العام يختص بصناعة الذهب، إلى جانب وجود عرض مساحات خاصة لتجار الذهب بمصر، ويجرى حاليا الانتهاء من الدراسة الخاصة بإنشاء المدينة والتى تضمن تكلفة المشروع ومصادر تمويله، على أن تبدأ الخطوات التنفيذية للمشروع عقب توفير وزارة الإسكان لقطعة الأرض المناسبة.