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قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولى فى ريف الرقة بسوريا

الأربعاء، 21 يوليه 2021 07:40 م
قتيل وجرحى بقذائف على الطريق الدولى فى ريف الرقة بسوريا العنف فى سوريا
كتب وكالات

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قتل مدنى وأصيب 3 آخرون تصادف مرورهم بسياراتهم مع سقوط قذائف أطلقتها مجموعات مسلحة على الطريق الدولى M4 شمال الرقة فى سوريا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية  .

 

ونقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن القوات التركية والمجموعات التى تدعمها استهدفت بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ولفترات متقطعة الطريق الدولى ما أدى إلى سقوط الضحايا بين قتيل وجرحى، وكان أولئك يعبرون الطريق ما بين بلدة عين عيسى وقرية هوشان بريف الرقة الشمالي.

 

وأضافت الوكالة أن المجموعات التى تدعمها "ومنذ بدء عدوانها على الأراضى السورية تعتدى بشكل متكرر على المناطق والقرى المجاورة بالقذائف المتنوعة".

 

 


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