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سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2012

الأربعاء، 21 يوليه 2021 05:00 م
سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2012 دينار كويتى
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 21-7-2021 الموافق اليوم الثانى لعيد الأضحى المبارك، أمام الجنيه المصرى، ليسجل في البنك الأهلى المصرى 49.32 جنيه للشراء، و52.29 جنيه للبيع، وفى بنك قناة السويس سجل 51.95 جنيه للشراء و52.28 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى سجل 52.00 جنيه للشراء، و52.34 جنيه للبيع.
 
وفى سياق متصل استقر سعر الدرهم الإماراتى اليوم، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، ليثبت فى البنك الأهلى المصري، ومصرف أبو ظبى الإسلامى وبنك مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى عند سعر 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما ثبت سعره فى بنك الإسكندرية سجل 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، كما كانت أسعاره من قبل.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

52.00  جنيه للشراء.
 
52.34  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.32  جنيه للشراء.
 
52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.32  جنيه للشراء.
 
52.31  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.95  جنيه للشراء.
 
52.28  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.29  جنيه للشراء.
 
52.32  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.44  جنيه للشراء.
 
52.30  جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.54  جنيه للشراء.
 
52.24  جنيه للبيع.
 
 

سعر الدينار

الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي

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