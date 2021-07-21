اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:52 م
أكرم القصاص
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رئيس وزراء العراق يكلّف قائدين جديدين للعمليات فى بغداد بعد تفجير مدينة الصدر

الأربعاء، 21 يوليه 2021 07:00 ص
رئيس وزراء العراق يكلّف قائدين جديدين للعمليات فى بغداد بعد تفجير مدينة الصدر تفجير العراق
وكالات

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كلّف رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، قائدين جديدين لقيادتي عمليات الكرخ والرصافة فى العاصمة بغداد، وقال بيان لمجلس الوزراء، بحسب "واع" إن الكاظمى كلّف اللواء الركن سعد محسن عريبى قائداً لعمليات بغداد لجانب الكرخ، فيما كلّف اللواء ظافر المحمداوى لقيادة عمليات بغداد جانب الرصافة.

يأتي التكليف بعد اجتماع الكاظمي بالقيادات الأمنية والعسكرية والاستخبارية، على خلفية الانفجار الذي استهدف سوق الوحيلات في مدينة الصدر، وارتفعت حصيلة ضحايا التفجير إلى 30 قتيلا و60 جريحا، موضحا أن انفجار مدينة الصدر ناجم عن حزام ناسف كانت ترتديه امرأة.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمى، قيادة عمليات بغداد لمعرفة ملابسات التفجير الذى وقع في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقى بغداد.

وأمر القائد العام للقوات المسلحة العراقية قادة الشرطة الاتحادية بالتوجه إلى مكان الانفجار الذي حصل في سوق الوحيلات بمدينة الصدر شرقي بغداد لمتابعة ملابسات الحادث.


الصدر

بغداد

العراق

تفجير العراق

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