اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 04:06 م
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حبس شخص حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام

الأربعاء، 21 يوليه 2021 04:00 م
حبس شخص حاول تهريب كمية من الأقراص المخدرة عبر مطار القاهرة 4 أيام كلابش - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة النزهة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزته أقراص مخدرة أثناء تفتيشه في مطار القاهرة الدولى .

البداية أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران إيجين القادمة من أثينا، اشتبه مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصري قادم من اليونان أثناء محاولته الخروج بحقائبه من صالة الوصول، وبسؤاله عما إذا كانت يحمل معه أية أشياء مخالفة أو تستحق سداد ضرائب ورسوم جمركية أجاب بالنفى.

تم تمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة مأمور الفحص فتلاحظ وجود شرائط أدوية ذات كثافة .

وبالعرض على مدير الجمرك، أقر بتشكيل لجنة من مأمور الجمرك الحركة لتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 47 شريطا بإجمالي 771 قرصا من عقار الترامادول وليريكا المخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، فتم القبض على الراكب وإحالته للنيابة التي قررت حجزه على ذمة التحريات.


مطار القاهرة

اخبار الحوادث

ضبط أقراص مخدرة بحوزة راكب في مطار القاهرة

نيابة النزهة

تعاطى الترامادول

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