تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 68.98 دولار و66.84 للخام الأمريكى

كتبت - مروة الغول

سجلت أسعار النفط اليوم، 68.98 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 66.84 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الأربعاء،تراجعت وذلك علي خلفية زيادة غير متوقعة في مخزون النفط الخام الأمريكي خلال الأسبوع الماضي والمخاوف من زيادة إصابات فيروس كورونا المستجد مما يؤدي إلي خفض الطلب علي الوقود.

وكان كبار منتجي النفط قد اتفقوا في اجتماع لمنظمة "أوبك"، الأحد الماضي، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل،وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الخسائر الأسبوعية الثالثة للمرة الأولي منذ شهر أبريل 2020 ،بنسبة بلغت 2.6 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الثانية ، والأكبر منذ شهر مارس الماضي بنسبة 3.7%.