استقرار أسعار النفط وبرنت يسجل 69.32 دولار و67.28 دولار للخام الأمريكي

كتبت - مروة الغول

سجلت أ سعار النفط اليوم ، 69.32 دولار للبرميل، وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 67.28 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، استقرت بعد أن انخفضت حوالي 7% في الجلسة السابقة، وذلك في ظل مخاوف بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك مع توصل كبار منتجي النفط في اجتماع لمنظمة "أوبك"، لاتفاق بشأن الإمدادات .

واتفق كبار منتجي النفط في اجتماع لمنظمة "أوبك"، الأحد، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتبارا من أغسطس المقبل،وأكدت الدول الأعضاء في "أوبك"، خلال مؤتمر صحفي تمديد اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلا من أبريل المقبل، كما أكد بيان صادر عن المجتمعين "التخطيط لإنهاء التخفيضات بالكامل بحلول سبتمبر 2022 إذا سمحت ظروف السوق بذلك".

وسجلت أسعار خام القياس العالمي برنت الخسائر الأسبوعية الثالثة للمرة الأولي منذ شهر أبريل 2020 ،بنسبة بلغت 2.6 % بختام جلسات التداول بالأسواق الآجلة يوم الجمعة الماضية، كما سجلت عقود خام غرب تكساس الأمريكي خسائر أسبوعية هي الثانية ، والأكبر منذ شهر مارس الماضي بنسبة 3.7%.