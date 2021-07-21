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النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب سقط من سطح عقار بالأزبكية

الأربعاء، 21 يوليه 2021 11:00 م
النيابة تطلب تقرير الصفة التشريحية لجثة شاب سقط من سطح عقار بالأزبكية إسعاف -أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الأزبكية الجزئية، سرعة إرسال تقرير الصفة التشريحية، لجثة شاب توفى إثر سقوطه من سطح عقار، وذلك لبيان سبب الوفاة بشكل دقيق، كما أمرت النيابة بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكانت نيابة الأزبكية قد استمعت لشهود العيان من أهالي المنطقة فأكدوا أنهم عثروا على جثة الشاب عقب سقوطه من سطح أحد العقارات.

 

البداية كانت بتلقى غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بوفاة شخص فى منطقة رمسيس بالأزبكية، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين سقوط شاب من أعلى عقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة التي أمرت بدفن جثة الشاب بعد تشريحها وباشرت التحقيق.


الصفة التشريحية

قسم الأزبكية

نيابة الازبكية

اخبار الحوادث

الازبكية

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