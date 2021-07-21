اليوم السابع
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الأربعاء، 21 يوليه 2021 04:10 م
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السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل فيلا شرق النيل فى بنى سويف

الأربعاء، 21 يوليه 2021 02:21 م
السيطرة على حريق سيارة ملاكى داخل فيلا شرق النيل فى بنى سويف حريق سيارة - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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سيطرت قوات الحماية المدنية ببني سويف، على حريق شب، اليوم الأربعاء، بسيارة ملاكي داخل فيلا بالحي الثالث المجاورة الخامسة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل، دون وقوع خسائر في الأوراح.
 
تلقت مديرية  أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بسيارة ملاكي داخل فيلا بالحي الثالث المجاورة الخامسة بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل.
 
انتقلت على الفور سيارات الإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، قبل إمتدادها داخل الفيلا، ولم ينتج عن الحريق أية خسائر بشرية.
 
وتم اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرر المحضر اللأزم وأخطرت النيابة العامة.
 
 

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