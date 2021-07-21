اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسعار النفط ترتفع 4% وعقود خام برنت تربح 2.53 دولار

الأربعاء، 21 يوليه 2021 10:00 م
أسعار النفط ترتفع 4% وعقود خام برنت تربح 2.53 دولار النفط -أرشيفية
مروة الغول

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سجلت أسعار النفط ارتفاع 4% الأربعاء 21 يوليو ليواصل السعر تحقيق المكاسب للجلسة الثانية فى ظل تلقيها الدعم من تنامي الشهية للمخاطرة رغم بيانات تظهر زيادة غير متوقعة فى مخزونات الخام الأمريكية.

 

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 2.53 دولار بما يعادل 3.7% لتصل إلى 71.88 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.69 دولار أو ما يعادل 4% لتسجل 69.89 دولار للبرميل.

 

وانتعشت العقود الآجلة بعد أن نزلت نحو 7% الإثنين، عقب اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على زيادة المعروض 400 ألف برميل يوميا في كل شهر من أغسطس إلى ديسمبر.

 

وتفاقمت عمليات البيع بفعل المخاوف من أن يؤثر تنامي إصابات سلالة دلتا من فيروس كورونا على الطلب في أسواق رئيسية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان.


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