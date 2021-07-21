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أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021

الأربعاء، 21 يوليه 2021 10:00 ص
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021 دولار
كتبت: سماح حمدى

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استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 21-7-2021 أمام الجنيه المصرى، الموافق ثانى أيام عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442 هــ، لتثبت الأسعار كما كانت وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك.
 
وسجل فى البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجارى الدولى ثباتا عند سعر 15.62جنيه للشراء، 15.72جنيه للبيع، أما فى بنك القاهرة سجل 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى سجل  15.64 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع.
 
ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.
 

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.64 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.
 
15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.62 جنيه للشراء.

15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.62 جنيه للشراء.
 
15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.66 جنيه للشراء.
 
15.74 جنيه للبيع.
 

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