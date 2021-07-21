بالأرقام.. البنك الأهلي يشتري حصص بـ8 شركات بالبورصة المصرية

كتب هانى الحوتى

كشفت تقارير إفصاح البورصة المصرية، عن استثمار البنك الأهلي المصري في شراء حصص متنوعة بـ 8 شركات متعددة الأنشطة بين بنوك مثل البنك التجاري الدولي وبنك تنمية الصادرات، وإعلام منها المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والنيل سات، وشركات عقارية وسياحية ومواد أساسية، جاء ذلك بعد عام ونصف من إعلان بنكا الأهلي ومصر استثمار 3 مليارات جنيه بالبورصة المصرية، وهم:

1- العز الداخلية للصلب-الإسكندرية يملك 1.1 مليون سهم بنسبة 5.78%.

2- المصرية للأقمار الصناعية "نايل سات" يملك 2.8 مليون سهم بنسبة 7.54%.

3- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية يملك 107.6 مليون سهم بنسبة 6.3%، وتملك شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية عدد 549.9 ألف سهم بنسبة 0.03%.

4- الوطنية للإسكان للنقابات المهنية يملك 6.3 مليون سهم بنسبة 39.75%.

5- شارم دريمز للاستثمار السياحي 3.2 مليون سهم بنسبة 5.98%.

6- البنك المصري لتنمية الصادرات يملك 31.6 مليون سهم بنسبة 11.57%.

7- المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي يملك 9.5 مليون سهم بنسبة 4.75%.

8- البنك التجاري الدولي يملك 134.9 مليون سهم بنسبة 9.13%.

وأفصح البنك الأهلي المصري، وفقًا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وفقاً لآخر تعديل في 27 ديسمبر لعام 2020 وإلى المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 لسنة 2014 بتاريخ 22 يناير عام 2014، والمعدلة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 170 لسنة 2014 بتاريخ 21 ديسمبر عام 2014، ورقم 13 لسنة 2018 بتاريخ 27 مارس عام 2018، والخاصة بالإفصاح عن تعاملات المساهمين الرئيسيين والأطراف المرتبطة وطبقاً للفقرة الأخيرة، والتي تنص على إلزام كل مساهم بالإفصاح للبورصة المصرية دورياً عما يملكه وأطرافه المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأوراق المالية الممثلة لرأس مال الشركة المقيدة بالبورصة أو حقوق التصويت بها.