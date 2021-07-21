أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء.. استقرار الأسواق وتراجع الدواجن

كتب – إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار اليوم الأربعاء 21 يوليو 2021 عددا من الأخبار على مدار اليوم لعل أبرزها تراجع أسعار الدواجن في الأسواق، واستقرار أسواق الخضروات والفاكهة.

تراجع أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان

انخفضت أسعار الدواجن لأدنى مستوى لها منذ شهر رمضان الماضى مسجلة 22 جنيها فى المزرعة وذلك فى ظل انخفض الطلب عليها بسبب موسم عيد الأضحى. وذلك بحسب ما أكدته شبعة الثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية.

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس الشعبة العامة للثروة الداجنة إن أسعار الدواجن مع بداية عيد الأضحى وصلت لأدنى سعر لها منذ شهر رمضان الماضى حيث سجل سعر الكيلو فى المزرعة 22 جنيها، مضيفا أن سعر المستهلك يتراوح بين 25-27 جنيها للكيلو.

وأضاف السيد، فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن أسعار البيض مستقرة عند 40.5 جنيها للكرتونة في المزرعة، مشيرا إلى أن سعر المستهلك يتراوح بين 43 – 45 جنيها للكرتونة، وأوضح أن كرتونة البيض الأحمر في المزرعة سجلت 43 جنيها للكرتونة وسجل سعر المستهلك 47-48 جنيها .

استقرار حركة السلع فى الأسواق

أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن غرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية لمراقبة حركة الأسواق قد رصدت استقرار أسعار السلع وانتظام عمل الأسواق خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى سلاسل الإمداد والبيع سواء في قطاع التجزئة أو أسواق الجملة، مشيرا إلي انتظام عمل أسواق الجملة بالمحافظات على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات المواطنين وضمان إمداد الأسواق على مستوى الجمهورية بكافة احتياجاتها من الخضر والفاكهة، بالإضافة إلي انتظام حركة سيارات نقل الخضر والفاكهة على مدار اليوم، لإمداد كافة المنافذ والأسواق بكافة المحافظات.

وأشاد العربى، بالدور الهام الذي لعبته وزارة التموين والتجارة الداخلية في تحقيق استقرار في الأسعار بالرغم من تضاعف حجم الطلب على كافة السلع الغذائية خلال الأسبوع السابق لعيد الأضحى المبارك حيث قامت الشركات التابعة للوزارة بضخ كميات كبيرة من الرؤوس واللحوم الحية والمبردة والدواجن بكافة منافذها على مستوى المحافظات، كما قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، كالسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع الأخرى بتخفيضات وصلت الي 25%، وذلك بالتزامن مع مضاعفة الشركات الخاصة والسلاسل التجارية الكبرى من مضاعفة حجم العرض من السلع الغذائية لاحتواء طلب الأسواق المتزايد.

المعهد القومى للحوكمة يعقد جلسة توعية حول "أهداف التنمية المستدامة"

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جلسة توعية حول "أهداف التنمية المستدامة"، وذلك في إطار سلسلة الجلسات التوعوية التي يقدمها المعهد إلكترونيًا في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة.

وأشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى دور المعهد في التدريب والأبحاث والخدمات الاستشارية لتعزيز تقدم مصر وأدائها فيما يتعلق بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة، وذلك في إطار الأجندة الإصلاحية الطموحة التي وضعتها مصر لتحقيق أهدافها الاستراتيجية للنمو والتنمية، وفي ضوء ارشادات رؤية مصر 2030، فضلًا عن دعم طموحاتها الرئيسية في التنمية الاقتصادية والبشرية لتنفيذ الإصلاح بنجاح فى كل من الأبعاد الثلاثة ذات الأولوية الاقتصادية، الاجتماعية، والبيئية.

وأوضحت شريف أن جلسة التوعية التي عقدها المعهد حول أهداف التنمية المستدامة تضمنت عرض تطور مفهوم التنمية المستدامة بحيث أصبح يشمل الاهتمام بالبعد البيئي بجانب البعد الاقتصادى والبعد الاجتماعي، إلى جانب أبرز مزايا الأهداف الإنمائية للألفية وأوجه قصورها، موضحة أن من هذه المزايا التركيز على الدول النامية والفقيرة، وحشد مزيد من الدعم الدولي لمساعدة تلك الدول، ومن أوجه القصور ضعف مشاركة أصحاب المصلحة، ونقص شمول وتكاملية الأهداف الإنمائية للألفية إلى جانب إغفال الأهداف الإنمائية للألفية العديد من القضايا المهمة مثل التصنيع، الطاقة، الإنتاج المستدام، المخاطر الطبيعية، الحوكمة وغيرها.

واستعرضت الجلسة إطلاق مصر استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، في إطار نهج تشاركي في إعداد الاستراتيجية وتحديثها من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والمنظمات الدولية، إلى جانب مشاركة الشباب والأكاديميين.

قدم جلسة التوعية الدكتورة هبه الباز، أستاذ الاقتصاد المساعد بمعهد التخطيط القومى؛ ومدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، رضوى محسن، نائب مدير مركز التنمية المستدامة بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتناولت الجلسة عدة موضوعات تمثلت في مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها الأساسية، وأهداف التنمية المستدامة، وضع مصر فى "تقرير التنمية المستدامة 2021، وتوضيح ماهية رؤية مصر 2030، وأهميتها ومحاورها وأسباب تحديثها، كما استعرضت الجلسة التطورات العالمية والإقليمية المحلية وعلاقتها برؤية مصر 2030.

تراجع أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21يوليو 2021 تراجع محدود بقيمة 2 جنيه في تداولات اليوم، وذلك مع حركة محدودة بالسعر العالمي لأونصة الذهب لتسجل 1802 دولار وقت صياغة هذه السطور، مع تغيرات مستمرة في الأسعار العالمية للذهب نتيجة استمرار التداول عليها.

أسعار الذهب اليوم، عيار 21 سجل 790 جنيها، عيار 18 سجل 676 جنيها، عيار 24 سجل 903 جنيهات، الجنيه الذهب 6320 جنيها، أونصة الذهب 1802 دولار.

تراجعت أسعار الذهب لتتجه صوب تكبد خسائر للجلسة الثانية على التوالي، إذ تلقي مكاسب الدولار وانتعاش عوائد سندات الخزانة الأميركية بظلالها على جاذبية المعدن كملاذ آمن وسط مخاوف حيال المتحور دلتا سريع الانتشار من فيروس كورونا.

وهبط السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1805.81 دولار للأونصة. وانخفضت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة لتسجل 1805.50 دولار.

اقترب الدولار الأمريكي من أعلى مستوياته للعام وواصلت السندات صعودها اليوم، إذ أصبح الانتشار السريع لدلتا، لا التضخم، هو مبعث القلق الرئيسي للمستثمرين.

وانتعشت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بعد أن سجلت أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أشهر خلال الجلسة السابقة.