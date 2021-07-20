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5 مخاطر تتعرض لها عند شرائك "ذهب مستعمل".. فيديو

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 08:19 م
5 مخاطر تتعرض لها عند شرائك "ذهب مستعمل".. فيديو الذهب - ارشيفية
كتب – ريهام الباشا

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ناقش برنامج أسواق الذى يقدمه الزميل إسلام سعيد، في حلقة جديدة، المخاطر التي يتعرض لها المستهلكون عند شراء الذهب من مستهلك آخر دون العودة إلى تاجر مختص.

 

ومن بين المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المشترى، أنه قد يحصل على عيار ذهب غير صحيح، بمعني أنه قد يشتري الذهب على أنه عيار 21 ويكتشف فيما بعد أنه ذهب عيار 18 ، وذلك لأن المستهلك لا يمكنه معرفة كيفية التفريق بين الأعيرة المختلفة.

 

كما يمكن أن يتعرض المستهلك للغش نتيجة عدم حصوله على فاتورة باسمه، لأن شراء الذهب من مستهلك عادي ليس محل أو شركة سيجعله لا يحصل على فاتورة رسمية باسمه.

 

 

 


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