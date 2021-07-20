10 مهام للجمعية العامة لاتحاد التمويل الاستهلاكى أبرزها ميثاق شرف المهنة

كتب هانى الحوتى

حدد النظام الأساسي للاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي ، 10 مهام للجمعية العامة للاتحاد، وهي السلطة العليا للاتحاد، وتشكل من ممثل عن كل عضو من أعضاء الاتحاد الذين أوفوا بالالتزامات المالية المستحقة عليهم وفقًا لهذا النظام حتى انعقاد الجمعية، ويشترط في الممثل عن عضو الاتحاد أن يكون شاغلًا لمنصب رئيس أو عضو منتدب أو عضو بمجلس إدارة الشركة العضو بالاتحاد، وهي:

1- إقرار الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقرير السنوي عن نشاط الاتحاد والمصادقة على قائمة المركز المالي وحساب الإيرادات والمصروفات وتقرير مراقب الحسابات والنظر في إخلاء مسئولية أعضاء مجلس الإدارة.

2- إقرار السياسات اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد.

3- انتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد وفقًا للقواعد الواردة بهذا النظام.

4- تعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

5- اعتاد اللوائح المالية والإدارية للاتحاد واللوائح الأخرى وأدلة العمل المنظمة لعمل الاتحاد وأجهزته.

6- تحديد مقابل الانضمام لعضوية الاتحاد وقيمة الاشتراك السنوي لأعضاء الاتحاد على أن يتم اعتماد من الهيئة.

7- اقتراح التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد تمهيدًا لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.

8- اعتماد السياسة المقترحة لاستثمار أموال الاتحاد.

9- الموافقة على ميثاق شرف المهنة للعاملين في نشاط التمويل الاستهلاكي.

10- المسائل الأخرى التي يرى مجلس إدارة الاتحاد أو الهيئة عرضها على الجمعية العامة وإدراجها في جدول الأعمال.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، وبموجب هذا التعريف فإن التمويل الاستهلاكي يشمل السيارات والأجهزة المنزلية والأدوات والمعدات، كما أنه يخاطب في المقام الأول القطاع المنزلي ويمكن أيضا أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويحقق التمويل الاستهلاكي، منافع متعددة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء من جهة المنتجين، فإنه يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الانتاج والربحية، وأما من جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري، وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم.

يُنشأ اتحاد يضم شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي يسمى "الاتحاد المصري للجهات العاملة في مجال التمويل الاستهلاکي"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة المستقلة، ويخضع إشرافاً ورقابياً للهيئة، ويتولى الاتحاد تقديم التوصيات في شأن تنمية النشاط وزيادة الوعي به، وتبني المبادرات الداعمة له، وإبداء الرأي بشأن التشريعات المنظمة له، وتنمية مهارات العاملين به وتدريبهم، والتنسيق بين الأعضاء.