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مؤكدة توافر جميع الأصناف..

شعبة الخضروات والفاكهة: استمرار العمل بسوق العبور خلال العيد واستقرار الأسعار

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 04:14 م
شعبة الخضروات والفاكهة: استمرار العمل بسوق العبور خلال العيد واستقرار الأسعار سوق خضار
كتب أحمد حمادة

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كشفت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن استمرار العمل بسوق العبور خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بتوقف جزئي لبعض المغتربين، مؤكدة على استقرار أسعار الخضروات من جميع الأصناف خلال أيام العيد.

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن أسعار جميع الأصناف مستقرة بالسوق خلال أيام العيد، وإن الكميات المعروضة تلبى الاحتياجات والطلب.

وأضاف النجيب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن سوق العبور يعمل خلال أيام العيد بشكل طبيعى ولا توقف للإجازة نظرا لأن الخضراوات والفاكهة سلعة رئيسية وغير مرتبطة بالإجازات.

وأشار حاتم النجيب، إلى أن الدولة ساهمت بشكل كبير فى خفض أسعار الخضراوات والفاكهة بالسوق المحلى خلال الـ4 أعوام الماضية .


سوق العبور

الخضروات والفاكهة

اسعار الجملة

عيد الاضحى

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