اليوم السابع
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السبت، 17 يوليه 2021 02:37 م
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استقرار أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت

السبت، 17 يوليه 2021 01:09 م
استقرار أسعار الخضروات فى سوق العبور اليوم السبت الخضروات
كتب أحمد حمادة

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استقرت أسعار الخضروات اليوم السبت 17-7-2021  فى سوق العبور للجملة، وفقا لما أكدته شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.
 
وسجلت أسعار الطماطم  1.5-2.5 جنيه للكيلو، أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2. 5.5 جنيه للكيلو. 
 
واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 9-13 جنيها للكيلو،و سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو .  
 
وسجلت البطاطس الجملة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو، والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو. 

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