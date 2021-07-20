العراق: عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.

وأوصت اللجنة العليا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، بتشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة.