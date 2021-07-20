اليوم السابع
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العراق: عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 05:00 م
العراق: عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى كورونا - صورة أرشيفية
أ ش أ

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قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية، اليوم الثلاثاء، عدم فرض حظر للتجوال خلال فترة عيد الأضحى.

وأوصت اللجنة العليا، وفقا لوكالة الأنباء العراقية، بتشديد الإجراءات الصحية وفرض غرامات على المولات والأماكن العامة غير الملتزمة.


العراق

عيد الاضحى

حظر التجوال

المولات

كورونا

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