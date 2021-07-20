اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة حتى 31 أغسطس المقبل

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 08:23 م
السعودية تمدد صلاحية الإقامة وتأشيرات الزيارة حتى 31 أغسطس المقبل الجوازات السعودية - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي حتى 31 أغسطس المقبل. 
وأوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد سيتم آليًا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأشارت إلى أن القرار الذي أصدره وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، يأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وفي إطار جهود المملكة للتعامل مع آثار وتبعات جائحة كورونا وضمن الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين.


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