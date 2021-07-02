608 ملايين جنيه صافى مبيعات الأجانب بالبورصة المصرية خلال شهر يونيو

كتب هانى الحوتى

سجلت تعاملات المصريين نسبة 83.2% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسات شهر يونيو الماضي، واستحوذ الأجانب على نسبة 8.9%، والعرب على 7.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء في التقرير الشهري للبورصة المصرية، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 608.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 288.2 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 81.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 11%، وسجل العرب 7.2%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 2.5 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 728.8 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 10256.62 نقطة، خلال جلسات شهر يونيو، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 2323.01 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.96% مغلقًا عند مستوى 3278.77 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 0.31% مغلقًا عند مستوى 12813.25 نقطة، وصعد مؤشر التميز في ثاني أسبوع تداول بنسبة 11.64% ليغلق عند مستوى 2406.22 نقطة.

وصعد رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات شهر يونيو، ليغلق عند مستوى 667.3 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.7%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 336.5 مليار جنيه إلى 357.1 مليار جنيه، بنسبة نمو 6.1%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.9 مليار جنيه إلى 115.3 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.