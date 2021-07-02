5 خطوات لتجنب ظهور التينيا الملونة على الجلد بسبب حرارة الجو

كتبت سماح لبيب

هناك الكثير من المشاكل التى تظهر على الجلد فى فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو الشديدة وتأثير أشعة الشمس الحارقة والأشعة فوق البنفسيجية على الجلد، وعادة ما تصيب مناطق متفرقة من الجسم، ولكن الأكثر تأثرا هى الرقبة والوجه والذراعين، وهى المناطق المكشوفة والأكثر تعرضا للحرارة ، وتتنوع الاصابات الجلدية التى يجب أن يتم استشارة الطبيب المختص لعلاجها ومنع حدوث مضاعفات على الجلد .

وذكر موقع " health line" الطبى إن أكثر المشاكل التى تظهر فى فصل الصيف لكافة الفئات العمرية وخاصة عند البنات هى التينيا الملونة، وتأتى نتيجة ارتفاع درجة الجو والتى ترتفع معها درجة حرارة الجلد وزيادة العرق وتأخذ شكل بقع بيضاء أو بنى فاتح أو وردى على الجلد ، ولا يصحبها أى أعراض أخرى.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن التينيا الملونة تظهر فى مناطق متعددة فى الجسم مثل الرقبة، والصدر، والأكتاف، والذراعين، وكذلك على الظهر، وتظهر أكثر لدى البنات اللاتى يرتدين ملابس داكنة اللون فى الشمس الحارقة خلال فصل الصيف، حيث إن ارتفاع حرارة الجو يساعد على سخونة الجلد وانتشار التينيا الملونة فى مناطق مختلفة.

وأوضح التقرير المنشور على الموقع، أنه لتجنب ظهورها لابد من اتباع عدد من الخطوات الصحية من أهمها :

1 ارتداء الملابس القطنية الخفيفة .

2 ارتداء الملابس فاتحة اللون والابتعاد تمام عن الألوان الداكنة .

3 الاستحمام مرتين يوميا والابتعاد عن المياة الساخنة قدر الإمكان .

4 تجفيف الجلد دائما من العرق ، ومنع تركه على الجلد.

5 عند ظهور التينيا الملونة على الجلد لابد من استخدام الكريمات المضادة للفطريات بانتظام لحين اختفائها تماما .