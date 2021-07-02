3 خيارات لعلاج السمنة بالمنظار.. منها عملية بالون المعدة

كتب - محمود جلال

الهدف من علاج السمنة هو إنقاص الوزن لتحقيق الرفاهية الجسدية وتقليل المضاعفات المرتبطة بالسمنة، وعلى الرغم من أن النشاط البدني والتغييرات الغذائية تعتبر خط علاج أول للسمنة، إلا أن خيارات علاج السمنة بالمنظار تظل إحدى الخيارات الرئيسية وتشمل ما يلي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

1. جراحة السمنة

أثبتت جراحة السمنة أنها علاج فعال لتحقيق والمحافظة على فقدان الوزن على المدى الطويل، فالنجاح الذي تحقق في الحفاظ على فقدان الوزن على المدى الطويل وعلاج الأمراض المصاحبة للسمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم له أهمية خاصة، ولكن على الرغم من كونها طريقة فعالة، إلا أن 1 ٪ فقط من المرضى المؤهلين يخضعون لجراحة علاج السمنة.



جراحة السمنة

2. عملية بالون المعدة

بالون المعدة من أكثر العمليات فعالية لتقليل الوزن الزائد، وعملية بالون المعدة تعتبر إجراء غير جراحي يتم إجراؤه تحت التخدير، حيث يتم إدخال كاميرا بالمنظار تسمى منظار المعدة من خلال الفم داخل المعدة لوضع بالون، وبمجرد وضع الكاميرا في المعدة ، يتم ملؤها بمحلول ملحي معقم من حوالي 500-750 مل ، باستخدام أنبوب صغير متصل بالبالون ثم يتم فصل الأنبوب برفق وبعد ذلك ، بمجرد دخول المعدة ، يؤدى وجود البالون إلى امتلاء المعدة وتقليل تناول السعرات الحرارية ، بسبب وزن البالون.

بشكل عام ، يساعد البالون على خسارة 10٪ من إجمالي فقدان وزن الجسم، يستطيع الكثير من المرضى التحكم في الأنسولين وتقليل الأدوية الفموية التي يتم تناولها للتحكم في سكر الدم وضغط الدم والدهون السيئة، يمكن إجراء العملية الكلية بما في ذلك إدخال البالونات وضبطها في غضون 25-30 دقيقة ويمكن إخراج المريض إما في اليوم نفسه أو في اليوم التالي.



انتفاخ المعدة

يجب أن يبقى بالون المعدة في المعدة لمدة 6-12 شهرًا على الأقل ثم يتم إزالته بالتنظير الداخلي للإزالة ، يتم سحب القسطرة المتصلة بالبالون ، ويتم تفريغ البالون وإمساكه وإزالته من خلال الفم.

3. تكميم المعدة بالمنظار

هي تقنية جديدة فعالة في التحكم في وزن الجسم حيث يتم تصغير حجم المعدة، ويتم إجراء عملية تكميم المعدة بالمنظار فقط تحت التخدير، ولا تتطلب أي شق في الجلد في الأساس ، يمر منظار عبر الحلق ، داخل المعدة ، ويتم وضع خيوط جراحية تقلل من حجم المعدة وتحد من استهلاك الطعام، بعد العملية يشعر المرضى بالشبع المبكر بسبب تقلص حجم المعدة ، مما يؤدي إلى تناول كمية أقل من السعرات الحرارية ، وفقدان الوزن بشكل فعال.