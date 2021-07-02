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ووضع آلية مستدامة لعلاج الحالات الأكبر من عامين..

وزيرة الصحة: البدء فى علاج 10 أطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى

الجمعة، 02 يوليه 2021 11:23 م
وزيرة الصحة: البدء فى علاج 10 أطفال مرضى ضمور العضلات الشوكى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الإرادة السياسية نجحت فى تحقيق معجزات عديدة، وكان آخرهم قرار علاج مرضى ضمور العضلات الشوكى بالدواء الأعلى سعرا فى العالم، والذى يتراوح ثمنه ما بين 2 إلى 3 ملايين دولار للجرعة الواحدة.

وأضافت الوزيرة، فى تصريحات لها اليوم، أنه سيتم البدء بـ10 حالات تم اختيارهم من أصل 32 حالة، تقل أعمارهم عن سنتين.

وأوضحت الوزيرة، أن القيادة السياسية وجهت بعلاج جميع الحالات، مشيرة إلى أنه تم وضع آلية مستدامة لعلاج الحالات الأكبر من عمر عامين، ولكن هذه الفئة ستحتاج لصرف علاج يستمر معهم مدى الحياة.



 


الصحة

هالة زايد

ضمور العضلات

وزيرة الصحة والسكان

مرضي ضمور العضلات

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