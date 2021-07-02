هل يساعد شرب ماء الليمون على معدة فارغة فى إنقاص الوزن؟

كتبت فاطمة خليل

ماء الليمون ليس حلاً سحرياً لإذابة دهون البطن، ومع ذلك، فإن بدء يومك بكوب من ماء الليمون الدافئ يمكن أن يساعد في تعزيز فقدان الوزن، ووفقاً للأبحاث فإن شرب ماء الليمون الدافئ أول شيء في الصباح على معدة فارغة يحسن الهضم ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويساعد في الحفاظ على توازن درجة الحموضة في الجسم، عن طريق تطهير النفايات الداخلية وإزالة السموم من الجسم، وفقاً لموقع " timesnownews".

كيف يساعد ماء الليمون في إنقاص الوزن؟



-منخفض السعرات الحرارية: يعتبر ماء الليمون مشروبًا منخفض السعرات الحرارية ويمكن تناوله إما ساخنًا أو باردًا، ويعد استبدال المشروبات عالية السعرات الحرارية بماء الليمون طريقة ممتازة لخفض السعرات الحرارية وزيادة فقدان الوزن.

-يعزز التمثيل الغذائي وحرق الدهون: تبين أن استهلاك ماء الليمون يعزز عملية التمثيل الغذائي لأنه يعزز وظيفة الميتوكوندريا ويحفز التوليد الحراري، وهي عملية التمثيل الغذائي التي يتم فيها حرق السعرات الحرارية لإنتاج الحرارة.

والميتوكوندريا توجد في الخلايا التي تساعد على توليد الطاقة للجسم وهذا بدوره قد يؤدي إلى فقدان الوزن لاحقًا.

-يقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام: يمكن أن تقلل ألياف البكتين الموجودة في الليمون من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ، مما قد يساعد في تعزيز فقدان الوزن.

ووجدت الدراسات أن شرب ماء الليمون يمكن أن يزيد من الشعور بالشبع والامتلاء، وهي طريقة فعالة لتقليل تناول السعرات الحرارية.

-يحافظ على رطوبتك: شرب ماء الليمون المليء بالعناصر الغذائية الأساسية يمكن أن يساعدك على البقاء رطبًا، وهو جزء مهم من اتباع أسلوب حياة صحي قد يؤدي الحفاظ على رطوبة الجسم إلى تقليل احتباس الماء وتعزيز فقدان الدهون.