اليوم السابع
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هل تسبب حبوب منع الحمل متلازمة تكيس المبايض؟.. اعرفى الإجابة

الجمعة، 02 يوليه 2021 07:00 م
هل تسبب حبوب منع الحمل متلازمة تكيس المبايض؟.. اعرفى الإجابة متلازمة تكيس المبايض
كتبت مروة هريدى

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تعد متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، حالة مرضية تحدث نتيجة لحدوث اضطراب في الغدد الصماء لدى الإناث، كما أنها أيضًا سبب شائع للعقم ومشاكل الجلد المتعلقة بالسيدات، حسبما ذكر تقرير منشور بموقع "تايمز أوف انديا".

 

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علاقة حبوب منع الحمل بمتلازمة تكيس المبايض

بينما لا يزال السبب الفعلي لمتلازمة تكيس المبايض غير معروف، يُعتقد أن العوامل الوراثية والبيئية قد تلعب دورًا في ذلك، ولكن لا يعتقد أن تكون سببًا فى الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض خاصة أن تلك الحبوب يمكنها علاج الأعراض الشديدة لمتلازمة تكيس المبايض مثل:

- تنظيم الدورة الشهرية.

- تقليل مخاطر الإصابة بسرطان بطانة الرحم أو الأمراض.

- إزالة مشاكل حب الشباب أو الجلد.

- تخفيف تقلصات البطن أثناء فترة الحيض.

- يمكن أن تقلل بشكل كبير من النزيف وتجنب خطر الإصابة بفقر الدم لدى النساء.

- التقليل من مخاطر تكيسات المبيض.

ما هي الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل؟

تثبت العديد من الدراسات أن حبوب منع الحمل ليست سببًا في تعزيز متلازمة تكيس المبايض، ولكن هذا لا يعني أنه ليس لها آثار جانبية، لذلك من المهم اختيار النوع المناسب من تلك الحبوب والتى يقترحها طبيبك الخاص.

 

الآثار الجانبية لحبوب منع الحمل

النزيف

الغثيان

الصداع أو آلام في الجسم

تقرحات أو تضخم الثدي

تقلبات الوزن

تقلب المزاج

 

حبوب منع الحمل

علاج متلازمة تكيس المبايض

تحدث متلازمة تكيس المبايض بشكل عام بسبب ممارسة نمط حياة غير صحى وينتج عنها زيادة فى الوزن أو السمنة.

ومع ذلك، إذا قمت ببساطة بتضمين اليوجا والتمارين الرياضية في روتينك، فيمكن أن يساعدك ذلك على الحفاظ على وزنك طبيعيًا والذي يكون مسئولاً في النهاية عن خفض مستويات الأندروجين، والهرمون اللوتيني ومستويات الأنسولين التي تنظم عملية الإباضة.

من المهم أيضًا، اتباع نظام غذائي غني بالفيتامينات والبروتين والألياف لتنظيم عملية التمثيل الغذائي والوظائف الأخرى المتعلقة بأعضاء الجسم الرئيسية.

 


متلازمة تكيس المبايض

علاقة حبوب منع الحمل بمتلازمة تكيس المبايض

الدورة الشهرية

اسباب النزيف

علاج متلازمة تكيس المبايض

السمنة

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