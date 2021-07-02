هل الصيام المتقطع غير مناسب للنساء؟ اعرفى الإجابة والأسباب

كتبت مروة هريدى

الصيام المتقطع أصبح شائعًا فى الوقت الحالى في عالم الصحة واللياقة البدنية، حيث إن عادات الأكل التي تتناوب بين فترة الصيام وتناول الطعام لها فوائد صحية عديدة مثبتة، من فقدان الوزن إلى تحسين أعراض الأمراض المزمنة.

اكتسبت عادة الصيام المتقطع شعبية هائلة في وقت قصير، لكن هذا لا يعني أنه مناسب للجميع، قد يساعد الصيام المتقطع الرجال في التغلب على العقبات المتعلقة باللياقة البدنية وفقدان الوزن، ومع ذلك، قد لا يكون نفس الشيء بالنسبة للنساء، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

- لماذا يجب على النساء إعادة النظر في اتباع اتجاه الصيام المتقطع؟

بسبب الاختلافات البيولوجية والهرمونية، فإن أجسام الرجال والنساء تستجيب بشكل مختلف لطريقة الصيام المتقطع، حيث تشير الدلائل إلى أن الرجال يحققون نتائج جيدة من هذا الاتجاه، ولكن في حالة النساء، قد تكون النتائج محدودة.

تشير دراسة أجريت عام 2005 إلى أن اتباع عادة الأكل هذه لفترة طويلة قد يؤدي إلى تفاقم السيطرة على نسبة السكر في الدم لدى النساء بعد ثلاثة أسابيع من الصيام المتقطع، وهو ما لم نشهده في حالة الرجال، لم يكن هناك تغيير في حساسية الأنسولين، لكن تحمل الجلوكوز انخفض.

علاوة على ذلك، قد يؤدي اتباع نمط الأكل هذا أيضًا إلى اضطراب الدورة الشهرية.

- لماذا تحدث هذه التغييرات الجذرية؟

يقترح الباحثون أن هذه التغييرات تُشاهد في الغالب عند النساء لأن أجسادهن حساسة للغاية لتقييد السعرات الحرارية، قد يؤثر الصيام لفترة طويلة وتناول جميع السعرات الحرارية في فترة قصيرة على جزء صغير من الدماغ، وقد يؤدي هذا التغيير إلى تعطيل إفراز الهرمون المطلق الموجهة الغدد التناسلية (GnRH)، وهو المسئول عن إنتاج هرمونين آخرين في الجسم، وهذا يؤدي إلى عدم انتظام الدورة الشهرية، والعقم، وضعف صحة العظام.



الصيام المتقطع للنساء

- ما هى أفضل طريقة للصيام المتقطع للمرأة؟

ليس هناك شك في أن الصيام المتقطع فعال ومفيد للصحة بعدة طرق، وقد يساعد اتباع نهج أكثر استرخاء بالنسبة للنساء فى تحقيق الاستفادة من الصيام المتقطع واكتساب فوائد صحية مذهلة دون أي آثار جانبية، عن طريق الصيام لفترة أقصر، وأيام أقل، وأخذ سعرات حرارية أقل وهو الخيار الأفضل بالنسبة لهم.

- ما هى الطرق التي يمكن للمرأة أن تصوم بها؟

1- تجنب الصيام لأكثر من 24 ساعة في كل مرة.

2- الصيام 12 أو 16 ساعة هو الخيار الأفضل.

3- البدء ببطء وتجنب الصيام أيام متتالية.

4- شرب الكثير من السوائل خلال فترة الصيام.

5- تجنب تقليل تناول السعرات الحرارية بشكل كبير.

6- ممارسة تمارين خفيفة مثل اليوجا والجري.



الصيام المتقطع

- متى يجب تجنب الصيام المتقطع؟

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتجنب فيها اتباع هذا النمط فى الأكل.

1- خلال فترة الحمل

2- الرضاعة الطبيعية

3- القلق المزمن

4- اضطرابات الأكل

5- اضطرابات النوم