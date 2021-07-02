موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 4-6-2021.. ارتفاع أسعار الذهب 5 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 2-7-2021 الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في السوق المصري 780 جنيها للجرام أول مرة هذا الأسبوع، وإعلان محمد معيط، وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني.

مصر تتوصل مع 129 دولة لاتفاق لمعاملة الشركات متعددة الجنسيات ضريبيا أعلن محمد معيط، وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها. أعلن محمد معيط، وزير المالية عن اتفاق تاريخي توصلت له 130 دولة منها مصر يتعلق بمجال الضرائب الدولية حول كيفية توزيع الضرائب المتعلقة بالشركات متعددة الجنسيات وبصفة خاصة الشركات العاملة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر المنصات الرقمية دون وجود كيان قانوني لها في كثير من الأسواق العاملة بها.

وقال معيط، إن هذه الدول اتفقت أيضًا على وضع قواعد ضريبية جديدة تَحول دون تجنب الشركات متعددة الجنسيات دفع حصتها العادلة من الضرائب في مختلف دول العالم التي تعمل بها من خلال تطبيق حد أدني لسعر الضريبة لا يقل عن 15%.

الإسكان: بدء تسليم قطع أراضى "بيت الوطن" بالقاهرة الجديدة الأحد أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 4 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط. أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ بعد غد الأحد الموافق 4 يوليو، وحتى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس المقبل، في تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزاً بالحي الرابع – بيت الوطن"، للفائزين بها بمدينة القاهرة الجديدة، مضيفاً أنه يتم الحضور إلى مقر جهاز مدينة القاهرة الجديدة لاستلام قطع الأراضي بموجب توكيل خاص محدد الغرض للاستلام بعد سداد قيمة الأرض طبقاً لكراسة الشروط.

وقال المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إنه سيتم تسليم قطع الأراضي بالمنطقة N، من 1 إلى 25، يوم الأحد 4/7/2021، والقطع من 26 : 50، يوم الإثنين 5/7/2021، والقطع من 51 : 75، يوم الثلاثاء 6/7/2021، والقطع من 76 : 100، يوم الأربعاء 7/7/2021، والقطع من 101 : 122، يوم الخميس 8/7/2021.

أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري 780 جنيها للجرام أول مرة هذا الأسبوع على خلفية صعود أونصة الذهب لمستويات 1787 دولار. سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري 780 جنيها للجرام أول مرة هذا الأسبوع على خلفية صعود أونصة الذهب لمستويات 1787 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1787 دولار



11.8 مليار جنيه استثمارات مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط خلال 7 سنوات قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط تقدر بـ 11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مؤكداً أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية لا سيما بصعيد مصر. قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، إن إجمالي الاستثمارات التى خصصتها الدولة لقطاع مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة أسيوط تقدر بـ 11.8 مليار جنيه خلال 7 سنوات، مؤكداً أن الأعوام الـ7 الماضية منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهدت طفرة تنموية غير مسبوقة لتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بجميع محافظات الجمهورية لا سيما بصعيد مصر.

وأكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تهدف إلى تحقيق مفهوم التنمية المستدامة في كافة خدماتها وأنشطتها التى تقدمها للمواطن، من خلال خطط ومشروعات طموحة لاستكمال مسيرة التقدم، بما يواكب رؤية الدولة المصرية والمشروعات والمبادرات القومية التى أطلقتها القيادة السياسية.