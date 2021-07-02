أسعار الذهب اليوم الجمعة ترتفع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر ارتفاع بقيمة 5 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصري 780 جنيها للجرام اول مرة هذا الأسبوع على خلفية صعود أونصة الذهب لمستويات 1787 دولار.



أسعار الذهب اليوم عيار 18 يسجل 669 جنيها للجرام

عيار 21 يسجل 780 جنيها للجرام

عيار 24 يسجل 891 جنيها للجرام

الجنيه الذهب 6240 جنيها

أونصة الذهب 1787 دولار

الذهب العالمي سجل اليوم الجمعة 2 يوليو ارتفاع ملحوظ، إذ تعززت جاذبيته بفعل المخاوف المحيطة بانتشار سلالة دلتا من فيروس كورونا، بينما يترقب المستثمرون بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية إذ أنها قد تؤثر على توقيت تحول موقف الفدرالي حيال السياسات.

هذا وتسببت سلالة دلتا الأشد عدوى من فيروس كورونا في تراجع دول في آسيا وأوروبا عن خطط إعادة الفتح، بينما قال البيت الأبيض إنه سيرسل فرقا خاصة للبؤر الساخنة فى أنحاء البلاد لمكافحة العدوى.

والتركيز الآن على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية، والتي من المرجح أن تظهر زيادة 690 ألف وظيفة الشهر الماضي وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

هذا وأظهرت بيانات عدد العاملين في القطاع الخاص الأمريكي وطلبات إعانة البطالة الصادرة هذا الأسبوع أن سوق العمل يكتسب سرعة في ظل إعادة فتح الاقتصاد بالكامل.