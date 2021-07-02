يأتي ذلك بالتزامن مع بدء استعدادات البنوك اللبنانية لتنفيذ القرار 158 بدءا من أول يوليو الجاري والذي قرر فيه حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتسديد ودائع العملاء بالعملات الأجنبية تدريجيا، وذلك بالنسبة للحسابات المفتوحة قبل يوم 30 أكتوبر 2019 على دفعات، حيث يحق لكل مودع سحب 400 دولار أمريكي شهريا نقدا أو عبر تحويل إلى الخارج أو بواسطة البطاقات المصرفية أو إيداعه في حساب جديد على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من البنك سنويا 4800 دولار أمريكي.



كما يمكن سحب ما يوزاي 400 دولار أمريكي بالليرة اللبنانية شهريا على أساس السعر المحدد على المنصة الاليكترونية (Sayrafa) يُدفع منها 50 % لصحاب الحساب نقدا و50 % بواسطة البطاقات المصرفية على ألا يتجاوز مجموع ما يمكن سحبه من المصارف كافة بالليرة اللبنانية ما يوازي 4800 دولار أمريكي على سعر المنصة البالغ حاليا 12 الف ليرة لبنانية للدولار.



وطالب حاكم مصرف لبنان اليوم جميع المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار في تسجيل جميع عمليات التداول بالعملات الأجنبية النقدية لديها على المنصة الالكترونية لعمليات الصرافة "صيرفة"، مؤكدا أن مجمل حجم تداول عمليات هذا الاسبوع هو 20 مليون دولار أمريكي بمعدل 12,200 ليرة للدولار الواحد على المنصة.