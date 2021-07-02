مركز المصالحة الروسى يرصد 41 انتهاكا من قبل المسلحين فى إدلب بسوريا

كتب وكالات

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، عن رصده 41 انتهاكا من قبل المسلحين فى منطقة وقف التصعيد فى إدلب شمال غربى سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسى للمصالحة اللواء البحرى فاديم كوليت فى بيان له، بحسب "روسيا اليوم"، إن مسلحى تنظيم "جبهة النصرة" فى سوريا نفذوا 15 عملية قصف فى محافظة إدلب و16 فى محافظة اللاذقية و7 فى حلب و3 فى حماة، وفى وقت سابق رصد المركز الروسى تنقلات للمسلحين فى ريف إدلب مع تكثيف الهجمات على مواقع الجيش السوري.

وفى بداية يونيو الماضى تلقى المركز الروسى للمصالحة معلومات حول تحضير الملسحين لاستفزازا باستخدام مواد سامة واتهام القوات الحكومية السورية باستخدام السلاح الكيميائي.