ما هو اختبار الدم للكشف عن الحمل؟

كتبت هند عادل

تكتشف معظم النساء الحوامل أنهن حوامل بإجراء اختبار حمل منزلي يعتمد على البول في بعض الأحيان ، يقترح الأطباء أن تقومي أيضًا بإجراء اختبار الحمل في الدم في حالات محددة ، هناك عدة أسباب وراء تفضيل اختبار الدم ، ولكن عادةً ما يكون اختبار البول هو كل ما تحتاجه، وتوضح السطور التالية ما هو اختبار حمل الدم وكيف يختلف عن اختبار البول، وفقا لتقرير لموقع verywellfamily.

يكون اختبار الحمل في الدم اختبار دم كمي يوضح مقدار موجهة الغدد التناسلية المشيمية البشرية (hCG) في دمك هذا هو نوع اختبار حمل الدم الذي يشير إليه معظم الناس عندما يتحدثون عن اختبارات الدم للحمل لاختبار دمك من أجل hCG ، يتم أخذ عينة دم بسيطة من أحد الأوردة ، عادةً في الذراع ، من خلال إجراء يسمى بذل الوريد.

هرمون الغدد التناسلية المشيمائية البشرية (HCG) هو هرمون يفرز أثناء الحمل ويمكن اكتشافه ابتداءً من أسبوع إلى أسبوعين (أو أكثر) بعد الحمل، اعتمادًا على الاختبار سواء كنت تستخدمين اختبار حمل منزلي يستخدم البول أو اختبار حمل دم من طبيبك ، فستعتمد النتائج على قياسات هذا الهرمون في البول أو الدم كلا النوعين من الاختبارات موثوقان للغاية ، وينتجان دقة تصل إلى 99٪ عند استخدامها بشكل صحيح.

الفرق بين اختبار الدم والبول للحمل



يعد اختبار الدم أثناء الحمل أكثر حساسية من اختبار البول، ويمكن أن يوفر مزيدًا من المعلومات يمكن أن تكشف معظم اختبارات الدم عن كميات أقل قليلاً من hCG، مما يعني أنها تستطيع معرفة ما إذا كنت حاملاً قبل بضعة أيام.

علامات أنك حامل بمضاعفات



في حالات الحمل الروتينية مع النساء الأصحاء، تكون اختبارات البول في المنزل أكثر من كافية وفعالة.

تُستخدم اختبارات الدم بشكل أساسي في عيادات الأطباء، على وجه التحديد ، إذا كانت هناك مشكلة محتملة في الحمل أو بعض العوامل الأخرى المعقدة (مثل المضاعفات) ، والتي تتطلب حساسية أكبر لفحص الدم.

قد يتم طلب اختبارات الدم لحالات الحمل عالية الخطورة، أثناء علاجات الخصوبة، عندما تكون نتائج اختبارات البول سلبية ولكن لم تأت الدورة الشهرية، لتأكيد أو استبعاد الإجهاض المحتمل أو التوائم ، ولتشخيص الحمل المنتبذ.