لطلاب الثانوية العامة .. 20 خطوة مهمة مطلوبة داخل لجنة الامتحان.. تعرف عليها

كتب محمود طه حسين

أيام قليلة تفصلنا على انطلاق امتحانات الثانوية العامة المقرر لها أن تبدأ 10 يوليو الجارى، نقدم فى التقرير التالى تعليمات وخطوات يجب على الطالب القيام بها داخل لجنة الامتحان.



ـ دخول لجنة الامتحان ترتدى الكمامة مع حيازة بطاقة رقم الجلوس.

ـ توجه إلى لجنة الامتحان" الفصل" وفق رقم الجلوس الخاص بك.

ـ لا تحمل تليفون محمول أو أى وسيلة غش مع دخول اللجنة بكتاب المدرسة.

ـ أجلس على المقعد المخصص لك.

ـ سوف تتسلم كراسة أسئلة وورقة البابل شيت.

ـ يجب قراءة التعليمات الموجودة على كراسة الأسئلة والبابل شيت.

ـ التأكد من عدد الأسئلة وعدم وجود أى جزء مقطوع من ورقة البابل شيت.

ـ يجب كتابة البيانات على كراسة الأسئلة بجانب ورقة البابل شيت.

ـ تشمل البيانات" الاسم رباعيا+ اسم اللجنة+ رقم الجلوس+ الإدارة التعليمية".

ـ بعد انتهاء الامتحان يجب التوقيع فى ظهر كراسة البابل شيت.

ـ إبدا الإجابة بالسؤال الذى تعرف إجابته.

ـ يجب قراء السؤال جيدا قبل الإجابة عنه.

ـ إذا أردت تغيير إجابات فى البابل شيت ضع علامة أكس" على الإجابة الخاطئة وظلل الدائرة الدالة على الإجابة الصحيحة.

ـ لا تجاوب فى كراسة الأسئلة.

ـ الإجابة فى البابل شيت فقط للاعتداد به فى التصحيح.

ـ جاوب بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود.

ـ الاستعانة بالكتاب للوصول إلى القواعد العلمية للاسترشاد بها فى الإجابة عن بعض الأسئلة.

ـ استخدم أدواتك الشخصية فى الإجابة عن الأسئلة.

ـ لا تنسى تسليم كراسة الأسئلة + ورقة البابل شيت بعد انتهاء الامتحات.

ـ لا تسجل أسئلة على جهاز التابلت.

