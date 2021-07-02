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قطع المياه 8 ساعات اليوم عن بعض المناطق بالجيزة

الجمعة، 02 يوليه 2021 02:30 ص
قطع المياه 8 ساعات اليوم عن بعض المناطق بالجيزة انقطاع مياه - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تشهد مناطق (مساكن ضباط الرماية والشباب – حدائق الأهرام) بالجيزة انقطاع مياه الشرب لـمـدة 8 سـاعـات، وذلك اعـتـبـاراً مـن الساعة 10 مساء اليوم الجمعة حتى الساعة 6 من صباح اليوم التالى غدا السبت، وضعفها بمنطقتي فيصل والهرم.
 
وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة أن سبب الانقطاع هو تحويل مسار خط قطر 1200 مم من خط طرد بولي إيثلين عالى الكثافة (hdpe) بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، لأعمال تطوير الطريق المحيط بالمتحف المصرى.
 
ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب ورئيس حي الهرم بسرعة إنهاء الأعمال والالتزام الكامل بالمواعيد المحددة دون تجاوزها. 
 
وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.

الجيزة

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قطع المياه بالهرم

اليوم السابع بلس

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