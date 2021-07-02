اليوم السابع
Ads
الجمعة، 02 يوليه 2021 09:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

قبيلة تقطع 600 كيلو لتنافس بجمالها فى سباق هجن العلمين بالساحل الشمالى

الجمعة، 02 يوليه 2021 04:30 ص
قبيلة تقطع 600 كيلو لتنافس بجمالها فى سباق هجن العلمين بالساحل الشمالى قبيلة الدواغرة
العلمين - محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قطع هجانة قبيلة "الدواغرة" بسيناء مسافة 600 كيلو متر لتنافس بسلالات من الإبل العربية الأصيلة بسباق الهجن بمدينة العلمين على الساحل الشمالى المقرر انطلاقته اليوم الجمعة ولمدة 3 أيام بمشاركة 500 جمل من كل محافظات مصر .

وتأتى المشاركة ضمن مشاركات لهجانة من كل محافظات مصر على التنافس لحصد أول مراكز السباق الذى يجرى احتفالا بافتتاح مضمار سباق الهجن الجديد بمدينة العلمين، أحد أحدث ميادين رياضة سباقات الهجن .

من داخل خيمة القبيلة بجوار مضمار سباق الهجن بمدينة العلمين تحدث المشاركون لـ"اليوم السابع"، مؤكدين سعادتهم بفرصة المشاركة وتحقيقهم هدف الحفاظ وإحياء موروث آبائهم وأجدادهم فى ظل إمكانيات وفرتها لهم الدولة .

قال سلامة الرقيعى، باحث فى التراث الشعبى من أبناء قبيلة الدواغرة، إن حضورهم للمشاركة جاء دعما لرياضة تراثية عريقة لها مكانتها عند مربى وأهل الإبل من كل أبناء مصر والعالم العربى، لافتا إلى أن فرحتهم بهذا الاهتمام وهذه الرعاية للرياضة المحببة إليهم بمشاركة إلى جانب كل أبناء محافظات مصر ونيل شرف التسابق على أحدث الميادين وأقواها فى مدينة العلمين، حيث أحدث صروح الإنشاءات وترجمة مصطلح الجمهورية الجديدة لفعل على الواقع لم يغفل الماضى وهو يبنى الحاضر .

وقال إنهم يشاركون بعدد 7 من الجمال العربية الأصيلة، يرافقها هجانة متخصصون فى تجهيزها وبتعاون مع الاتحاد المصرى للهجن .

وتابع محمود سويلم، وهو محامى من أبناء القبيلة قائلا إنهم حضروا من سيناء لمطروح وقطعوا المسافة من الشرق للغرب من أجل إحياء والمحافظة على تراث آبائهم وأجدادهم على أرض مدينة العلمين، حيث أحدث صروح هذه الرياضة .

وقال محمد مسعد، مدرب هجن، إنهم عند حضورهم وجدوا مضمارا مجهزا بأحدث الإمكانيات، وبدأوا فى تجهيز وتدريب الهجن المشاركين بها وعينهم على تحقيق مراكز أولى والاحتفال مع كل المشاركين بفرحة الفوز .

وأشار كل من محمد على سالم، ومحمد سليمان من الشباب وملاك الهجن إلى أنهما يرافقان قافلة المشاركة فى السباق، لتقديم كل الخدمات اللازمة للهجانة وتوفير الاحتياجات .

وأكدا أن كافة سبل الراحة توفرت لهم من حيث وجود خيام يقيمون فيها وتنسيق لدخول السباق وخوض مراحل التنافس.

إحياء للتقاليد
إحياء للتقاليد

 

استقبال الضيوف
استقبال الضيوف

 

تجهيزات ما قبل السباق
تجهيزات ما قبل السباق

 

داخل الخيمة
داخل الخيمة

 

سلامة الرقيعى
سلامة الرقيعى

 

شاب مشارك
شاب مشارك

 

مالك هجن مشارك
مالك هجن مشارك

 

محمود سويلم
محمود سويلم

 

مدرب هجن
مدرب هجن

 

مشاركون من كل الأعمار
مشاركون من كل الأعمار

 

يستعدون للسباق
يستعدون للسباق

 


مدينة العلمين

الهجن

سباق الهجن بالعلمين

الهجن المصرية

سباق الهجن

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

شاهد 500 جمل على الساحل الشمالى استعدادا لسباق الهجن بميدان العلمين غدا.. فيديو

الخميس، 01 يوليه 2021 12:55 م

"ميدان العلمين لسباقات الهجن" إنجاز جديد يستهدف إحياء التراث وإنعاش السياحة العربية.. المكان حصاد جديد لثورة 30 يونيو ويفتتح فى ذكراها.. البداية باستقبال 500 جمل وترحيب من أهالى مطروح لدعم السياحة

الخميس، 01 يوليه 2021 06:00 ص

من مدينة العلمين الجديدة.. تعرف على أحدث مضمار لسباقات الهجن بمصر.. فيديو

الأربعاء، 30 يونيو 2021 12:55 ص

الجمعة.. انطلاق أول سباق للهجن بمدينة العلمين بمشاركة 500 جمل من كل المحافظات

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة