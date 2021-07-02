دار الإفتاء: وضع الماء أمام المنزل لحيوانات الشارع والطيور من فعل الخير فى الحر

كتب على عبد الرحمن

أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه من فعل الخير فى هذا الحر الشديد، وضع إناء أمام البيت فى الظل به ماء بارد لحيوانات الشارع والطيور.

واستشهدت دار الإفتاء المصرية بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء فيه: "عَنْ أبى هُريرةَ رضى اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «بينما رجلٌ يمشى بطريقٍ اشتدَّ عليه العطشُ، فوجد بئرًا، فنزل فيها فشَرِبَ، ثم خرج فإذا كلبٌ يلهثُ، يأكلُ الثَّرَى من العَطشِ، فقال الرَّجلُ: لقد بلَغَ هذا الكلبُ من العطشِ مثلَ الذى كان قد بلَغَ منِّي، فنزل البئرَ فملأ خُفَّه ماءً، ثم أمْسكَه بفِيه، حتَّى رَقَى فسَقَى الكلبَ، فشَكَرَ له، فغَفَرَ له» قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّ لنا فى البهائمِ أجرًا؟ فقال: «فى كلِّ كبدٍ رطبةٍ أجرٌ». متفق عليه.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع أخر فى درجات الحرارة ليسود اليوم طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار على السواحل الشمالية نهاراً، لافتة إلى أن القاهرة والوجه البحرى تسجل 39 درجة وشمال الصعيد وجنوب سيناء 41 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة، أما السواحل الشمالية 35 درجة.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن ارتفاع نسب الرطوبة يعمل على زيادة درجة الحرارة المحسوسة من (3: 4)درجات، وتكون والرياح معتدلة تنشط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تشهد البلاد شبورة مائية خفيفة على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية .